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Отправку модуля "Наука" из Москвы на "Байконур" перенесли

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Модуль отправится на космодром не 7, а 10 августа.

Отправку модуля "Наука" из Москвы на Байконур перенесли на 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса". Ранее специалисты говорили о том, что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет доставлен на космодром из Москвы 7 августа.

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сообщение госкорпорации "Роскосмос"

Напомним, что "Наука" должна отправиться на Международную космическую станцию в апреле 2021 года. Сейчас "Роскосмос" занимается подготовкой сопроводительной документации, которая подтверждает  соответствие транспортных средств и условий доставки модуля на "Байконур".

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ 

Теги: байконур, модуль, наука, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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