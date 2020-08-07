Модуль отправится на космодром не 7, а 10 августа.

Отправку модуля "Наука" из Москвы на Байконур перенесли на 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса". Ранее специалисты говорили о том, что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет доставлен на космодром из Москвы 7 августа.

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Напомним, что "Наука" должна отправиться на Международную космическую станцию в апреле 2021 года. Сейчас "Роскосмос" занимается подготовкой сопроводительной документации, которая подтверждает соответствие транспортных средств и условий доставки модуля на "Байконур".

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ