Новая ракета получит название "Рокот-М".

Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли. Возобновлением работ по созданию "Рокота-2" занимается центр Хруничева, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос". Контракт подписан с Минобороны России.

После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М военный эксперт

Ранее стало известно, что Россия разрабатывает "Рокот-2" на замену украинской ракете. Иностранный аналог создавался на харьковском заводе "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставлять России вооружение Этот затруднило запуск космических носителей. Позже "Роскосмос" отказался от использования "Рокота".

Напомним, что "Рокот" является легкой конверсионной ракетой на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ).

Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора.

Видео: Youtube/ Минобороны России