Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора

"Космический сачок"сможет захватывать даже крупногабаритные элементы.

"Роскосмос" запатентовал устройство-уборщика космического мусора на околоземной орбите, говорится в бюллетене Роспатента.

Прибор представляет собой сесть с крупными ячейками конической формы на раздвижной рамке. В описании к документу также отмечается, что "космический сачок" оснащен несколькими маневренными двигателями.

Ловушка для мусора будет крепиться к вершине космического корабля при помощи троса. Все пойманные элементы сожгут в плотных слоях атмосферы или отбуксируют на орбиту захоронения. Устройство сможет убрать с околоземной орбиты отработавшие космические аппараты, ступени ракет, разгонные блоки и другие крупные элементы.