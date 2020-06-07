  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:00
135
nadiputintseva
Код вставки плеера

Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора

0 0

"Космический сачок"сможет захватывать даже крупногабаритные элементы.

"Роскосмос" запатентовал устройство-уборщика космического мусора на околоземной орбите, говорится в бюллетене Роспатента.

Прибор представляет собой сесть с крупными ячейками конической формы на раздвижной рамке. В описании к документу также отмечается, что "космический сачок" оснащен несколькими маневренными двигателями.

Ловушка для мусора будет крепиться к вершине космического корабля при помощи троса. Все пойманные элементы сожгут в плотных слоях атмосферы или отбуксируют на орбиту захоронения. Устройство сможет убрать с околоземной орбиты отработавшие космические аппараты, ступени ракет, разгонные блоки и другие крупные элементы.

Видео: Роскосмос

Теги: космический мусор, космос, наука, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии