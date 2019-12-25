Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды

Глава "Роскосмоса" рассказал о позиции по поводу терраформирования красной планеты.

Глава российской государственной космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил на предложение американского предпринимателя Илона Маска сбросить на Марс термоядерные заряды. Чиновник написал свой комментарий в Telegram-канале.

Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причем навсегда. заявление Дмитрия Рогозина

По мнению специалиста, призывы к терраформированию планет (преобразованию для создания таких же условий, как существуют Земле) являются только прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Напомним, что ранее основатель SpaceX неоднократно говорил о том, что лучшим способом терраформирования Красной планеты является сброс на определённые участки небесного тела термоядерных снарядов.

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Фото: YouTube/Россия-24