Ракета должна пройти путь до стартового стола из монтажно-испытательного комплекса.

На космодроме Восточный ракету "Союз-2.1б" установили в стартовую систему. Ракета должна стартовать в четверг. Об этом сообщают "Вести. Амурская область".

Отмечается, что ракета должна пройти путь до стартового стола из монтажно-испытательного комплекса, площадь которого составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Ракета установлена в стартовую систему, приступили к работам по графику первого стартового дня. Дмитрий Климов, и. о. директора филиала АО "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный"

Ранее Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура.

Видео: Twitter/Rogozin