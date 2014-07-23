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На космодроме Восточный ракету "Союз-2.1б" установили в стартовую систему

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Ракета должна пройти путь до стартового стола из монтажно-испытательного комплекса.

На космодроме Восточный ракету "Союз-2.1б" установили в стартовую систему. Ракета должна стартовать в четверг. Об этом сообщают "Вести. Амурская область".

Отмечается, что ракета должна пройти путь до стартового стола из монтажно-испытательного комплекса, площадь которого составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Ракета установлена в стартовую систему, приступили к работам по графику первого стартового дня.

Дмитрий Климов, и. о. директора филиала АО "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный"

Ранее Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура.

Видео: Twitter/Rogozin

 

Теги: восточный, ракеты, союз
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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