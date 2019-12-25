Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура

Ракета-носитель с 38 спутниками будет отправлена в космос 21 марта.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину переноса пуска "Союза-2.1а" с космодрома "Байконур". Об этом специалист заявил в интервью журналистам ТАСС. Эксперт напомнил, что ракета-носитель должна будет вывести на орбиту Земли 38 космических аппаратов из 18 стран.

Скачок в напряжении. Решили не рисковать, заново проведем набор готовности. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что ранее в государственной корпорации сообщили, что запуск "Союза" с разгонным блоком "Фрегат" перенесен на резервную дату. Мероприятие состоится 21 марта в 09:07 часов по московскому времени.

Известно, что ракета отправит в космос спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 из Южной Кореи, японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, токийские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии, необходимый для получения изображений планеты NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

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Фото: ТАСС