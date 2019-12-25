Объект перестал использоваться ВВС Сша еще в 2013 году.

Спутник США NOAA 17 взорвался в космосе 10 марта. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщили представители 18-ой эскадрильи слежения за космическим пространством Военно-воздушных сил страны. Они уточнили, что эксплуатация данного объекта была прекращена американцами в 2013 году.

Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 10.11 мск 10 марта... Отслеживается 16 связанных с этим обломков - нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом). пресс-служба эскадрильи

В ВВС США напомнили, что до момента взрыва военный спутник располагался на околоземной орбите с минимальной высотой в 800 километров и максимальной в 817 километров. Специалисты не уточнили, несет ли ситуация угрозу работающим космическим аппаратам.

Напомним, что NOAA 17 был запущен в июне 2002 года. Ранее аппараты данной серии уже разрушилась в космическом пространстве из-за взрыва бортовых батарей.

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