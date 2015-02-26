Рогозин поблагодарил США за "пинок" для оптимизации цен на пусковые услуги "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" объяснил, почему американцы меняют ценовую политику в сфере транспортировки грузов на МКС.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил США за "пинок" для оптимизации цен на пусковые услуги. Чиновник уточнил, что из-за демпинга на рынке России приходится вести борьбу за сокращение издержек. Об этом специалист сообщил подписчикам в своем Telegram-канале.

Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело - в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса. И за это нужно партнерам сказать спасибо. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Постом в социальной сети Рогозин отреагировал на информацию о повышении стоимости пусковых услуг по транспортировке грузов на МКС, а также по возвращению космических грузовиков обратно. Российский эксперт обратил внимание на фразу о том, что прошлая ценовая политика Вашингтона была направлена на "стимулирование рынка". Рогозин заявил, что США "зачистили конкурентов", а после решили поднять цены на собственные услуги.

Рогозин рассказал о российской орбитальной группировке.

Фото: ТАСС