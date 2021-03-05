Рогозин рассказал о российской орбитальной группировке

Глава "Роскосмоса" рассказал об аппаратах представителям "Информационных спутниковых систем имени Решетнева".

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал об отечественной орбитальной группировке. В YouTube-ролике "Информационных спутниковых систем имени Решетнева" для государственной корпорации специалист отметил, что по сравнению с другими странами число российских аппаратов на орбите Земли невелико.

Для России орбитальная группировка, которую мы сегодня имеем, как оборонного, так и социально-экономического, и научного назначения, невелика, между нами говоря. У наших партнеров есть группировки помассивнее, и развиваются они именно в новых направлениях. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт надеется, что Россия сможет сделать уверенный шаг вперед в развитии спутниковых систем благодаря научно-техническому заделу. Ранее Рогозин заявил, что в составе орбитальных аппаратов гражданского назначения находятся 96 спутников. Кроме этого страна обладает военными спутниками.

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Видео: YT / Телеканал РАЗВИТИЕ