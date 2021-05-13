Павел Прилучный усомнился, что современное поколение способно на подвиги

Он призвал молодежь посмотреть фильм "Девятаев", чтобы понять, что такое настоящая дружба, и вспомнить, что такое настоящие человеческие отношения.

Российский актер Павел Прилучный, сыгравший главную роль в фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев", выразил уверенность, что современное поколение не способно на такие подвиги, который совершил Михаил Девятаев. В беседе с Piter.TV он заявил, что не знает, на что сегодня вообще способна молодежь.

Мне кажется, только TikTok снимать. Они просто обязаны смотреть такие фильмы. Фильм, во-первых он рассказывает о дружбе, что такое настоящая дружба. Сейчас, когда люди друг друга кидают, бросают из-за жвачки, из-за видеоролика в интернете. Мы совсем забыли о том, что такое настоящие человеческие отношения. Мне кажется, нужно посмотреть, чтобы хоть каким-то образом понять, что это было, и это хорошо. Павел Прилучный

Военная драма "Девятаев" вышла в широкий прокат 29 апреля. Главным героем картины стал летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. В 1944 году он попал в немецкий плен. Перед ним стоит выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбирает третье – побег.

Вместе с группой других советских военнопленных Девятаев захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершил побег, прихватив с собой секретные разработки крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Кроме Павла Прилучного в фильме сыграли Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская и другие актеры.

На момент побега Михаил Девятаев весил 38 кг. Ради этой роли Павел Прилучный похудел на 15 кг – до 50 кг.

Видео: Piter.TV