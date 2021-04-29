В прокат вышел фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев"

Главную роль исполнил Павел Прилучный.

В четверг, 29 апреля, в российский прокат вышла военная драма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Главную роль исполнил Павел Прилучный. Piter.TV побывал на премьерном показе фильма в Петербурге. Совсем скоро на нашем сайте появится сюжет с мероприятия.

Героем картины является летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. В 1944 году он попал в немецкий плен. Перед ним стоит выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбирает третье – побег.

С засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь. Девятаев вместе с группой других советских военнопленных захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершил побег, прихватив с собой секретные разработки крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Кроме Павла Прилучного в фильме сыграли Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская и другие актеры.

Ранее мы писали, что Прилучный готовился к съемкам в фильме "Девятаев" по компьютерной игре.

Видео: Piter.TV