Прилучный готовился к съемкам в фильме "Девятаев" по компьютерной игре

Премьера картины состоится 29 апреля.

Гостем нового выпуска программы "Вечерний Ургант" на Первом канале стал актер Павел Прилучный. Он сыграл главную роль в предстоящей премьере Тимура Бекмамбетова "Девятаев". В беседе с ведущим Иваном Ургантом Прилучный рассказал, как готовился к съемкам в фильме.

Героем картины является летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. По словам Прилучного, он учился летать, играя в онлайн-игру. Для этого Тимур Бекмамбетов привез актеру специальный компьютер и джойстик, чтобы тот мог практиковаться по ночам. Прилучный признался, что играл вместе с 8-летним сыном Тимофеем. Именно он помог актеру "втянуться и разобраться".

"Есть игра, где полностью отображается самолет. Там нужно следить за всеми показателями, иначе он не взлетит", - рассказал Павел.

После полетов на симуляторе актер сел за штурвал реального самолета. Он назвал это "новым испытанием". Специально для съемок команда проекта построила кабину реального самолета.

"Вокруг меня были большие экраны. Я видел на 360 градусов, что происходит вокруг. Люди играли со мной по сети, и все это записывалось в live. У них были такие же самолеты. Это очень помогло ощущать себя в пространстве", - отметил Павел.

Исполнитель главной роли признался, что Михаил Девятаев – это "человек, который прошел 8 кругов ада". Он сбежал из немецкого плена, угнав самолет и секретные данные о ракетных установках "Фау-2". "Это был один из пунктиков, за счет которых мы победили Германию", - рассказал Прилучный.

Ранее мы писали, что родственники Девятаева одобрили фильм Бекмамбетова о подвиге летчика.

Фото: Instagram / bugevuge