Родственники Девятаева одобрили фильм Бекмамбетова о подвиге летчика

Сын Героя Советского Союза приезжал на съемки и помогал создателям.

Родственники Героя Советского Союза Михаила Девятаева одобрили военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге летчика. Об этом сам режиссер рассказал в интервью ТАСС.

Сын Девятаева Александр приезжал на съемочную площадку и помогал создателям, что-то советовал. Он увидел картину, когда она была почти готова. "Александр Михайлович сказал, что все получилось", - отметил Бекмамбетов.

Действие разворачивается летом 1944 года. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Перед ним стоит выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбирает третье – побег.

С засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь. Девятаев вместе с группой других советских военнопленных захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершил побег, прихватив с собой секретные разработки крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Ранее Тилль Линдеманн спел на русском языке песню "Любимый город".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU