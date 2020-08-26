Тилль Линдеманн спел на русском языке песню "Любимый город"

Музыкант записал композицию к выходу фильма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова.

В сети появился новый трек лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Немецкий музыкант спел на русском языке песню "Любимый город". Музыку к ней написал Никита Богословский, слова – Евгений Долматовский.

Как оказалось, Линдеманн записал композицию к выходу фильма "Девятаев". Режиссер картины Тимур Бекмамбетов рассказал в интервью "Комсомольской правде", что музыкант сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню.

"Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама", - заявил режиссер.

Ранее Джонни Депп на русском пригласил фанатов на свой новый фильм.

Видео: YouTube / Тилль Линдеманн – тема