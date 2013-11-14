Эрмитаж разрешил Линдеманну использовать серию NFT с изображениями интерьеров музея

В интерьерах Эрмитажа был снят клип на песню "Любимый город".

Государственный музей Петербурга Эрмитаж разрешил лидеру группы "Rammstein" Тиллю Линдеманну использовать в рамках проекта "NFtill" на маркетплейсе "Twelve X Twelve" серию NFT с изображениями интерьеров музея. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе музея.

По итогу переговоров Государственного Эрмитажа с платформой "Twelve X Twelve", стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. пресс-служба Эрмитажа

В этом году музыкант выпустил клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже. Линдеманн и музей заключили соглашение, по которому он может использовать изображения учреждения и всех подготовленных материалов только в музыкальном клипе. Однако позже Линдеманн анонсировал серию NFT с цифровыми изображениями, которые были подготовлены в Эрмитаже во время съемок. Проект не был согласован и не получал разрешения. Более того, нелегальные токены с изображениями из собрания и интерьеров музея были выгружены на маркетплейс. Таким образом, рокер нарушил лицензионную политику музея.

После чего Эрмитаж направил претензию Линдеманну из-за незаконного использования музейных видов в клипе. Однако музыкант проигнорировал обращение представителей музея. После чего дирекция Эрмитажа обратилась напрямую к маркетплейсу "Twelve X Twelve", на которой реализуется коллекция "NFTill".

Ранее мы писали, что в ноябре Эрмитаж представит проект "Незримый эфир. Выставка цифрового искусства".

Видео: YouTube / Till Lindemann