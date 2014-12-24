В ноябре Эрмитаж представит проект "Незримый эфир. Выставка цифрового искусства"

Задача экспозиции – не только представить произведения в NFT-формате, но и в целом рассказать об особенностях NFT.

В виртуальном пространстве Биржи 10 ноября петербургский музей Эрмитаж представит проект "Незримый эфир. Выставка цифрового искусства". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

На выставке будут представлены как работы известных NFT-художников, так и творения, специально созданные для Эрмитажа. Все работы будут раскрывать тему NFT с разных исследовательских аспектов.

Символически выставка будет связана со зданием Биржи, в "облачном" виртуальном мире которой как бы будут выставлены работы художников и художниц. пресс-служба Эрмитажа

Задача экспозиции – не только представить произведения в NFT-формате, но и в целом рассказать об особенностях NFT. "Войти" на выставку сможет любой желающий, имеющий доступ к интернету. Посетителям необходимо будет лишь перейти по ссылкам и QR-кодам, размещенным на зданиях музея.

Ранее Эрмитаж объявил о начале продаж цифровых картин Винсента Ван Гога и Леонардо да Винчи.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж