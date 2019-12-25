Эрмитаж объявил о начале продаж цифровых картин Винсента Ван Гога и Леонардо да Винчи

Всего будет продано 5 цифровых изображений мировых шедевров.

Государственный Эрмитаж совместно с Binance NFT объявил о старте продаж цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции. Аукцион стартует сегодня, 31 августа, в 15:00.

Музей выпустил серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Среди них — "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.

Каждую работу лично заверил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет $10000 BUSD. BUSD — стейблкоин, привязанный к долларам США. Средства пойдут музею.

Принять участие в аукционе могут пользователи Binance. Торги завершатся 7-го сентября в 15:00 по московскому времени.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Эрмитаж готовит выпуск NFT-токена "Черного квадрата" Малевича.

Музыкант Тилль Линдеманн решил незаконно использовать NFT-токены музейных объектов и объявил об открытии выставки. Эрмитаж направил лидеру рок-группы претензионное письмо, так как это не было согласовано. Отмечается, что музей одним из первых в мире столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT.

Фото: Piter.TV