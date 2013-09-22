Эрмитаж готовит выпуск NFT-токена "Черного квадрата" Малевича

Петербургский музей Эрмитаж выпустит NFT-токен на основе работы "Черного квадрата" Казимира Малевича. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
В ноябре этого года Эрмитаж представит гостям и жителям Петербурга первую выставку цифрового искусства "Незримый эфир". В экспозиции будет представлен и NFT-токен. Цифровая работа готовится совместно с современными художниками.
NFT-токен будет не просто представлять собой цифровую копию музейного предмета, но позволит в новых условиях современной культуры переосмыслить исторический и метафизический смыслы произведения Малевича.
пресс-служба Эрмитажа
Ранее эксперт рассказал, как работают популярные во всём мире NFT-токены.
Фото: mayaklektory.ru
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