Эрмитаж готовит выпуск NFT-токена "Черного квадрата" Малевича

В ноябре 2021 года музей проведет первую выставку цифрового искусства.

Петербургский музей Эрмитаж выпустит NFT-токен на основе работы "Черного квадрата" Казимира Малевича. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В ноябре этого года Эрмитаж представит гостям и жителям Петербурга первую выставку цифрового искусства "Незримый эфир". В экспозиции будет представлен и NFT-токен. Цифровая работа готовится совместно с современными художниками.

NFT-токен будет не просто представлять собой цифровую копию музейного предмета, но позволит в новых условиях современной культуры переосмыслить исторический и метафизический смыслы произведения Малевича. пресс-служба Эрмитажа

Ранее эксперт рассказал, как работают популярные во всём мире NFT-токены.

Фото: mayaklektory.ru