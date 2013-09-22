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Эрмитаж готовит выпуск NFT-токена "Черного квадрата" Малевича
Сегодня, 21:41
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Эрмитаж готовит выпуск NFT-токена "Черного квадрата" Малевича

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В ноябре 2021 года музей проведет первую выставку цифрового искусства.

Петербургский музей Эрмитаж выпустит NFT-токен на основе работы "Черного квадрата" Казимира Малевича. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

В ноябре этого года Эрмитаж представит гостям и жителям Петербурга первую выставку цифрового искусства "Незримый эфир". В экспозиции будет представлен и NFT-токен. Цифровая работа готовится совместно с современными художниками. 

NFT-токен будет не просто представлять собой цифровую копию музейного предмета, но позволит в новых условиях современной культуры переосмыслить исторический и метафизический смыслы произведения Малевича.

пресс-служба Эрмитажа

Ранее эксперт рассказал, как работают популярные во всём мире NFT-токены.

Фото: mayaklektory.ru

Теги: nft-токен, черный квадрат, эрмитаж
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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