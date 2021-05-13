Эксперт рассказал, как работают популярные во всём мире NFT-токены

NFT - цифровое искусство с определённым кодом.

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Новшества также внедряются в сферу искусств. Так, благодаря им появилась возможность не только хранить произведения, но и распознавать авторское право. Блокчейн-эксперт Сергей Хитров в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, как работают популярные во всём мире NFT-токены.

Как отмечает эксперт, NFT - цифровое искусство с определённым кодом. Каждый желающий может в открытом доступе посмотреть картины, которые хранятся в блокчейне. Также любой человек может приобрести некоторые из них.

NFT — это не взаимозаменяемые токены, нечто уникальное и неповторимое. Если говорить в контексте художников, то каждый из них отличается временем жизни, произведениями, а также стоимостью. Сергей Хитров, блокчейн-эксперт.

Хитров отметил, что цифровая технология не способна заменить реальное искусство. Однако свою нишу на рынке токены займут, поскольку направление имеет широкие перспективы.

Также NFT-токены пользуются популярностью среди музыкантов. С помощью технологии можно выпустить трек, а затем продавать его на рынке.

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