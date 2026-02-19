Президент России Владимир Путин предупредил об использовании цифровых технологий в криминальных целях. Об этом он рассказал на совещании судей.
По словам главы государства, цифровые технологии активно используются не только во благо. Он подчеркнул, что их активно применяют и в преступных целях.
Террористические, экстремальные группировки, криминальные организованные сообщества, возникают и новые формы преступной деятельности, так растет число случаев, когда цифровая валюта является средством совершения преступления.
Владимир Путин, президент РФ
Путин призвал Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользуясь своим правом - законодательной инициативой.
Ранее Путин заявил, что в тюрьме должен сидеть вор, а не мелкий правонарушитель.
Видео: официальный сайт президента России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все