Президент России Владимир Путин предупредил об использовании цифровых технологий в криминальных целях. Об этом он рассказал на совещании судей.

По словам главы государства, цифровые технологии активно используются не только во благо. Он подчеркнул, что их активно применяют и в преступных целях.

Террористические, экстремальные группировки, криминальные организованные сообщества, возникают и новые формы преступной деятельности, так растет число случаев, когда цифровая валюта является средством совершения преступления. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользуясь своим правом - законодательной инициативой.

Ранее Путин заявил, что в тюрьме должен сидеть вор, а не мелкий правонарушитель.

Видео: официальный сайт президента России