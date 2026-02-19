По словам главы государства, арест по обвинению в небольших правонарушениях не всегда обоснован.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в тюрьме должен сидеть вор, а не мелкий правонарушитель. Об этом он сказал на совещании судей.

По словам главы государства, арест по обвинению в небольших правонарушениях не всегда обоснован. Он процитировал фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя", где говорилось о том, что "вор должен сидеть в тюрьме".

За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку - не всегда это обосновано. Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства отметил важность неизбежности наказания на совершенное правонарушение. Он подчеркнул, что формат наказания уже остается за судьями.

Видео: официальный сайт президента России