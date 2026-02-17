Главе государства рассказали о привлечении инвестпроектов в регион.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства рассказали о привлечении инвестпроектов в регион. По словам Калиматова, в Ингушетию зашли завод очистных сооружений, инвесторы сжиженного газа и моющие средства. Он также отметил, что в регионе будут выпускаться 500 айтишников-цифровиков благодаря вложениям в IT-академию.

Также Калиматов рассказал, что на реконструкцию аэропорта ушло 500 млн рублей. Он подчеркнул, что власти Ингушетии договорились обеспечить промплощадку всем инвесторам.

Видео: официальный сайт президента России