  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:09
122
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел встречу с губернатором Орловской области

0 0

Главе государства рассказали о крупных объектах, введение которых запланировано в регионе на 2026 год.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили об экономическом и социальном развитии региона. Клычков рассказал Путину о крупных объектах, введение которых запланировано в регионе на 2026 год. Одним из таких объектов станет современный студенческий кампус в Орле. По словам главы региона, для этого кампуса заключили консорциум среди всех шести федеральных вузов, которые есть в Орловской области.

Также Клычков рассказал, что с опережением на два года завершается строительство западного обхода Орла, который позволит десять тысяч машин убрать из города и пустить их в объезд города. Кроме того, в 2027 году планируется завершить строительство городского аэропорта.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Росимущества.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: андрей клычков, владимир путин, орловская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии