Главе государства рассказали о крупных объектах, введение которых запланировано в регионе на 2026 год.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили об экономическом и социальном развитии региона. Клычков рассказал Путину о крупных объектах, введение которых запланировано в регионе на 2026 год. Одним из таких объектов станет современный студенческий кампус в Орле. По словам главы региона, для этого кампуса заключили консорциум среди всех шести федеральных вузов, которые есть в Орловской области.

Также Клычков рассказал, что с опережением на два года завершается строительство западного обхода Орла, который позволит десять тысяч машин убрать из города и пустить их в объезд города. Кроме того, в 2027 году планируется завершить строительство городского аэропорта.

Видео: официальный сайт президента России