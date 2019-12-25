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В РФ введут переходный период для регистрации M2M SIM-карт
Сегодня, 13:36
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phil_k

В РФ введут переходный период для регистрации M2M SIM-карт

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Переходный период составит три месяца.

В России введут переходный период для регистрации М2М SIM-карт. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

По данным пресс-службы, в течение трех месяцев  после вступления документа в силу операторы смогут внести информацию об М2М SIM-картах, которые используются в устройствах россиян, в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Эта операция будет доступна к началу лета текущего года. Благодаря этой технологии жители России смогут удаленно заключать договоры на оказание услуг через сайт "Госуслуг", а также дистанционно совершать юридические операции.

Напомним, поправки к закону "О связи" были приняты в конце 2020 года. Согласно им, все подключенные юридические лица должны вносить в ЕСИА данные о пользователях SIM-карт.

Ранее мы сообщали, что Минцифры разрешит удалять предустановленные российские приложения.

Фото: pixabay.com

Теги: m2m sim, есиа, минцифры россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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