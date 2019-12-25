Минцифры помогло "Яндексу" найти новые площадки для систем после атак на дата-центры

Компания продолжает восстановительные работы.

После атак ВСУ на центры обработки данных (ЦОД) "Яндекс" смогла перевести работу ключевых систем новые площадки при содействии Минцифры РФ. Об этом в беседе с РБК сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

По словам главы Минфицры, несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компания оперативно перевела работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки.

Таким образом, территориальное распределение инфраструктуры позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов, а также сохранит доступность сервисов даже при серьезных повреждениях. Перенос оставшихся систем на сторонние площадки продолжается. Детали их размещения не раскрывались.

Ранее мы сообщали, что "Яндекс Пэй" не будет считать платежи по оформленным кредитам в дни сбоя просроченными.

Фото: Pxhere