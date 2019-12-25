"Яндекс Пэй" не будет считать платежи по кредитам в дни сбоя просроченными

В компании рассказали о постепенном восстановлении онлайн-услуг после сбоя.

Платежи по "Супер сплиту" или кредиту "Яндекса", оформленные россиянами в дни недоступности сервиса "Яндекс Пэй", не будут считаться просроченными. Соответствующее заявление через социальные сети сделал в официальном Telegram-канале компании руководитель финтехнического направления Дмитрий Пирогов. Специалист пояснил, что условия погашения задолженности в таком случае не будут меняться. В случае начисления пени по таким платежам пользователей просят обратиться в поддержку. Далее денежное взыскание будет возмещено.

Если в дни недоступности сервиса у вас был платеж по "Супер сплиту" или нашему кредиту, мы не будем считать его просроченным или менять условия погашения. Оплатить можно будет позже, когда восстановится возможность оплаты. Дмитрий Пирогов, глава финтеха компании

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Фото: Telegram / Яндекс Пэй