В Петербурге и Ленобласти зафиксирован массовый сбой работы провайдера SkyNet

К утру количество обращений ожидаемо возросло: только за последний час (по состоянию на 07:30 мск) зафиксировано более 900 сообщений о неполадках.

В ночь на понедельник, 14 сентября, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области столкнулись с масштабными проблемами доступа к домашнему интернету от провайдера SkyNet. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно информации мониторинга, первые жалобы начали поступать около двух часов ночи по местному времени. Пользователи отмечают, что проводная связь внезапно оборвалась, а попытки восстановить доступ самостоятельно – включая неоднократную перезагрузку Wi-Fi роутеров – не принесли результата. К утру количество обращений ожидаемо возросло: только за последний час (по состоянию на 07:30 мск) зафиксировано более 900 сообщений о неполадках. География сбоев охватывает преимущественно Северную столицу и соседний регион, однако отдельные сигналы об отсутствии связи поступают также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Также, по данным читателей Piter.TV, не загружаются личный кабинет и чат с провайдером.

Пользователи жалуются не только на отсутствие сети, но и на невозможность связаться со службой поддержки. По словам абонентов, чат-боты ночью лишь подтверждали наличие технических проблем, после чего диалоговое окно перестало загружаться, а дозвониться до операторов горячей линии невозможно.

На данный момент официальные причины аварии и предполагаемые сроки восстановления связи представителями провайдера не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 5G запустили все четыре оператора.

Фото и скриншоты: Piter.TV