Минцифры разрешит удалять предустановленные российские приложения

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минцифры разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном отечественном софте. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщил "Коммерсант", производители гаджетов должны предоставить пользователям возможность удаления всех предустановленных программ.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что такие изменения было решено внести в ответ на скандал с Samsung. В конце марта на смартфоны начали устанавливать российские приложения, в том числе "Яндекс", которые было нельзя удалить.

"Яндекс" в свою очередь заявил, что пользователи всегда должны иметь возможность удалить ненужные им программы.

Ранее предустановленные российские приложения заподозрили в сливе данных за рубеж.

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