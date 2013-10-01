Эрмитаж направил претензию Линдеманну из-за незаконного использования музейных видов в клипе

В интерьерах Эрмитажа был снят клип на песню "Любимый город".

Дирекция Государственного Эрмитажа направила лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну претензионное письмо. В нем сотрудники музея заявили, что музыкант незаконно использовал в своем клипе некоторые музейные виды. Об этом сообщается в Telegram-канале Эрмитажа.

В интерьерах Эрмитажа был снят клип на песню "Любимый город". По договору, заключенному перед съемками, музыкант мог использовать в ролике всего три музейных изображения, при этом только в оригинальном аудиовизуальном произведении. В итоге, как считают сотрудники Эрмитажа, Линдеманн злоупотребил "правом гостя", включив в видео несогласованные изображения.

Кроме того, музыкант и его команда сделали и разместили на платформе NFT Frame Art коллекцию NFT-токенов с использованием не только изображений музейных объектов, но и имени Эрмитажа. Музей ожидает обратной реакции на свои обращения.

Видео: YouTube / Till Lindemann