Эрмитаж обвинил Линдеманна в нарушении лицензионной политики музея

В учреждении узнали об использовании изображений музея после анонса проекта "NFTill".

Эрмитаж обвинил лидера группы "Rammstein" Тилля Линдеманна в недобросовестном использовании имени музея и его произведений в сфере NFT. Об этом сообщила пресс-служба учреждения 13-го августа.

В этом году музыкант выпустил клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже. Линдеманн и музей заключили соглашение, по которому он может использовать изображения учреждения и всех подготовленных материалов только в музыкальном клипе. Однако на днях Линдеманн анонсировал серию NFT с цифровыми изображениями, которые были подготовлены в Эрмитаже во время съемок. Проект не был согласован и не получал разрешения. Более того, нелегальные токены с изображениями из собрания и интерьеров музея были выгружены на маркетплейс. Таким образом, рокер нарушил лицензионную политику музея.

Видео: YouTube / Till Lindemann