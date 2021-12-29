Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы из Новосибирской области о концерте Линдеманна

Концерт лидера группы Rammstein должен пройти в городе 26 января.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы из Новосибирской области о концерте Тилля Линдеманна. Информация об этом появилась на официальном сайте надзорного ведомства. Ранее местные общественные деятели высказались против концерта лидера немецкой музыкальной группу Rammstein. Они направили в Государственную Думу РФ письмо, в которой попросили инициировать рассмотрение законопроекта, который станет заслоном для антикультурных явлений. Сейчас мероприятие запланировано на 26 января.

Глава ведомства поручил... организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить. заявление СК РФ

В профильном ведомстве отметили, что новосибирские активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Александра Бастрыкина, который ранее в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне". Глава СК считает, что эту войну против России ведут западные инстанции.

СК намерен обжаловать оправдательный приговор по делу о насилии над петербургскими детдомовцами.

Фото: Instagram / till_lindemann_official