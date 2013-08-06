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СК намерен обжаловать оправдательный приговор по делу о насилии над петербургскими детдомовцами
Сегодня, 17:42
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СК намерен обжаловать оправдательный приговор по делу о насилии над петербургскими детдомовцами

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Всех пятерых мужчин выпустили из-под стражи в зале суда немедленно.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ изучить обстоятельства, благодаря которым удалось оправдать пятерых мужчин, ранее обвиняемых в сексуальном насилии над петербургскими детдомовцами. Также Бастрыкин поручил подчиненным поднять вопрос об обжаловании приговора суда. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, 29 декабря, Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего директора школы №565 Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина и бывших учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Суд оправдал фигурантов за отсутствием события преступления. Все были выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умершего Виноградова также оправдали.

Ранее следователи смогли доказать 23 факта сексуального насилия над детьми Центра содействия семейному воспитанию №8. По версии следствия, противоправные действия совершались с 2002 по 2017 год.

Фото: СК России

Теги: оправдательный приговор, следственный комитет, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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