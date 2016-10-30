Суд оправдал фигурантов дела о сексуальном насилии над петербургскими детдомовцами

Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего директора школы №565 Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина и бывших учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева, обвиняемых в сексуальных действий в отношении ребят-детдомовцев.

Ранее следователи смогли доказать 23 факта сексуального насилия над детьми Центра содействия семейному воспитанию №8. По версии следствия, противоправные действия совершались с 2002 по 2017 год.

Однако суд оправдал фигурантов за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умершего Виноградова также оправдали.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга