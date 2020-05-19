Лидер Rammstein спел по-русски на Красной площади

Он исполнил композицию "Любимый город".

Лидер и вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн исполнил на русском языке песню "Любимый город". Это стало его первым выступлением в сопровождении военных духовых оркестров.

Выступление музыканта из Германии состоялось в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Линдеманну аккомпанировал оркестр войск Национальной гвардии. Предположительно он будет петь и на закрытии фестиваля, которое состоится 5 сентября.

Напомним, Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже клип "Любимый город". В клипе он прогуливается по музею и рассматривает экспонаты в компании девушек-музыкантов. В этой работе песня исполнена в сопровождении струнного оркестра. За этот клип Эрмитаж направил претензию Линдеманну из-за незаконного использования музейных видов в клипе.

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Видео: Telegram/Life Shot