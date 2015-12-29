На Красной площади начался парад в честь 80-й годовщины Победы

Трансляцию мероприятия ведут федеральные телеканалы страны.

На Красной площади стартовал торжественный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно церемония началась с выноса Государственного флага России и Знамени Победы под легендарные аккорды "Священной войны".

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поприветствовали участников парада, среди которых — бойцы, выполняющие задачи в зоне СВО, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии и пограничных войск. Особое внимание привлекли парадные расчеты из 13 дружественных стран, включая Китай, Белоруссию, Казахстан и другие государства.

Кульминацией парада станет проезд боевой техники, который откроют легендарные танки Т-34 — символ Победы. В этом году в шествии участвует более 9 тысяч военнослужащих и около 70 единиц современной военной техники.

Парад на Красной площади стал центральным событием празднования юбилея Победы, демонстрируя преемственность поколений и боевую мощь российских Вооруженных сил.

Ранее Piter.TV сообщал, что в честь Дня Победы "Лахта Центр" украсила праздничная подсветка.

Видео: ТАСС