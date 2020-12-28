Джонни Депп на русском пригласил фанатов на свой новый фильм

Премьера фильма "Великий" состоится 22 апреля.

Голливудский актер Джонни Депп записал видеобращение для российских поклонников, в котором пригласил их посмотреть новый фильм с его участием. Свою речь он начал со слов "Привет, Россия". Ролик опубликован на YouTube кинокомпании Exponenta Film.

Далее Джонни продолжил на английском. Актер выразил надежду, что фильм "Великий", в котором он сыграл военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. В конце своего видеобращения Депп вновь перешел на русский язык, поблагодарив своих фанатов.

Фильм "Великий" выйдет в российский прокат 22 апреля. Сюжет рассказывает о событиях 1970-х гг. Военный фотограф Юджин Смит отправляется в Японию по заданию журнала Life. Там он наблюдает страшную экологическую катастрофу с отравлением ртутью бухты города Минамата. Герой решает осветить эту проблему.

25 марта суд отказал Дженни Деппу подать апелляцию на постановление Верховного суда Лондона по делу с таблоидом The Sun, который в 2018 году написал, что актер избивал свою супругу Эмбер Херд.

Слушания начались в июле 2020 года. В ноябре прошлого года Депп проиграл дело. Из-за этого с актером расторгли контракт на съемки в третьей части "Фантастических тварей". Роль злодея Грин-де-Вальда исполнит Мадс Миккельсен. Кроме того, Деппа не взяли в сиквел "Пиратов Карибского моря".

Ранее звезда "Пиратов Карибского моря" назвал преступлением новый фильм без Джонни Деппа.

Видео: YouTube / Exponenta Film