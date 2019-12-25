Звезда "Пиратов Карибского моря" назвал преступлением новый фильм без Джонни Деппа

Актер на протяжении многих лет был лицом франшизы.

Актер Кевин МакНэлли, который сыграл мистера Гиббса в "Пиратах Карибского моря", назвал преступлением новый фильм без Джонни Деппа. Об этом он заявил в подкасте Грега Эллиса в The Respondent.

Из-за цепочки скандалов, связанных с бракоразводным процессом с Эмбер Херд, карьера Джонни Деппа пошла под откос. Не так давно актера попросили отказаться от роли злодея Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части "Фантастических тварей". На эту роль пригласили Мадса Миккельсена. Дурная репутация также лишила Джонни Деппа возможности сниматься в "Пиратах Карибского моря". Несмотря на все протесты поклонников франшизы, Disney отказался возвращать актера в фильм.

По мнению Кевина МакНэлли, "Пираты Карибского моря" исчерпали себя, поэтому создатели решили перезапустить проект. Актер не верит, что новая часть картины будет иметь успех без присутствия в ней Джека Воробья.

"Я считаю, отказываться от Джонни – преступление. Многие просто не пойдут на новых "Пиратов" без него…" - резюмировал актер.

Ранее появились слухи, что в новой части фильма "Пираты Карибского моря" появится сын Джека Воробья.

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"