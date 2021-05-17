"Немец – не значит фашист": Бекмамбетов высказался о национализме в современном мире

Он напомнил, что первыми, с кем начал расправляться Гитлер, были свои граждане – немцы.

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов в разговоре с Piter.TV порассуждал о национализме в современном мире. В частности, он рассказал, почему для своего фильма "Девятаев" о подвиге советского летчика-истребителя выбрал песню "Любимый город" в исполнении немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

По словам Бекмамбетова, эпатажность Линдеманна – это его роль и маска. Музыкант вырос в Германской Демократической Республике, а песню "Любимый город" любила его мама.

Он вырос в Германской Демократической Республике, был пионером, как я и ваши родители. У него отец был писателем, он мне рассказал, и много путешествовал по Советскому Союзу в поисках музы. У него мама любила эту песню. Тимур Бекмамбетов

Режиссер высказался против того, чтобы делить мир по национальному признаку. Он напомнил, что первыми, с кем начал расправляться Гитлер, были свои граждане – немцы.

Мы же 40 с лишним лет прожили рука об руку с нашими единомышленниками из Германской Демократической Республики. У меня был друг, с которым я жил в общежитии в Москве. Ближайший мой друг. Я не думаю, что надо делить мир по национальному признаку. А немцы, если вы знаете, в концлагерях фашистских пострадали первые и очень много. Первыми, с кем начал расправляться Гитлер, это были свои собственные граждане – немцы. И немецкие коммунисты и сочувствующие нам немцы. Поэтому, я не думаю, что немец это значит фашист, это не одно и то же. Тимур Бекмамбетов

Военная драма "Девятаев" вышла в российский прокат 29 апреля. Главным героем картины стал летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. В 1944 году он попал в немецкий плен. Перед ним стоит выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбрал третье – побег.

Главную роль исполнил Павел Прилучный. Кроме него в фильме сыграли Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская и другие актеры.

Ранее Павел Прилучный усомнился, что современное поколение способно на подвиги.

Видео: Piter.TV