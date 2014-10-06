Ученые впервые обнаружили новые эффекты кипения жидкости в невесомости на МКС

Результаты исследования помогут лучше понять физику тепломассообмена и создать более эффективные системы отвода тепла у космических аппаратов.

Ученые из Новосибирского государственного университета и Института теплофизики Сибирского отделения при Российской академии наук (РАН) в составе международного проекта RUBI зафиксировали уникальные явления при кипении жидкости в космическом пространстве. Соответствующие данные привели журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на научную статью. В тексте упоминается, что в условиях невесомости пузырьки пара не отрываются от нагревателя, а остаются на его поверхности, после чего вырастают до необычных размеров. Понимание таких процессов поможет специалистам создавать более эффективные системы охлаждения для космических аппаратов и орбитальных станций.

Впервые наблюдали рост отдельного пузыря при кипении жидкости в условиях невесомости, проходящем на Международной космической станции (МКС), описали его и создали численные модели его роста... существенно продвинулись в понимании фундаментальных процессов кипения. заявление исследователей

Известно, что эксперимент проводился на борту МКС при применении установки многомасштабного кипения Reference mUltiscale Boiling Investigation (RUBI). Это устройство специально было разработано для наблюдения за пузырьками пара на перегретой подложке. На Земле подобное исследование невозможно из-за силы Архимеда и естественной конвекции, приводящей к тому, что пузырьки быстро отрываются. Старший преподаватель физического факультета НГУ Федор Роньшин заметил, что эксперименты в невесомости позволяют наблюдать кипение в больших пространственных и временных масштабах с высоким разрешением. Установлено, что содержание растворенных газов в жидкости влияет на рост пузырей. Ученые могут его регулировать для прогнозирования процессов кипения как на нашей планете, так и в космосе.

Фото: pxhere.com