Учёные Сеченовского Университета объяснили, почему лекарства от давления могут не помогать

По данным исследования, почти 37% пациентов с гипертонией страдают тревогой или депрессией.

Специалисты Сеченовского Университета выяснили, что одной из причин резистентной гипертонии могут быть тревожные и депрессивные расстройства. При этом именно артериальная гипертензия остаётся одним из ключевых факторов риска инфаркта и инсульта.

По данным исследования, почти 37% пациентов с гипертонией страдают тревогой или депрессией. Эти состояния запускают в организме цепочку процессов: кровь становится гуще, увеличивается вероятность тромбов, сердце начинает биться быстрее, а уровень глюкозы в крови повышается. Кроме того, стрессовые гормоны вызывают воспаление и мешают нормальной работе сердца.

Главная проблема, которая возникает при депрессии — низкая приверженность лечению. Как показывает практика, пациенты с депрессией часто игнорируют рекомендации врачей, полагаясь на сомнительные источники, советы знакомых и народную медицину, что ведет к осложнениям. Беатриса Волель, директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета

Учёные считают, что диагностика тревоги и депрессии должна стать обязательной частью обследования при гипертонии. По их словам, внимательное отношение врача к эмоциональному состоянию пациента помогает повысить эффективность терапии и снизить риск того, что препараты перестанут работать.

Фото: unsplash (Mufid Majnun)