Космонавт рассказал о физической нагрузке после возвращения на Землю

Сергей Прокопьев объяснил, как проходит процесс адаптации к гравитации.

После возвращения с Международной космической станции на Землю космонавтам категорически запрещено проявлять физическую активность, потому что требуется ждать момента, когда у тела произойдет адаптация к гравитации. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал специалист "Роскосмоса", космонавт Сергей Прокопьев. Мероприятие проводилось на базе Центра подготовки полетов.

Основная рекомендация – не делать резких движений. Пока вестибулярный аппарат ещё не до конца адаптировался. Все-таки мы активные люди, хочется вскочить что-нибудь поделать, а это категорически нам пока противопоказано. Сергей Прокопьев, космонавт

Отвечая на вопросы СМИ, Сергей Прокопьев подтвердил, что предписанное количество дней, необходимое космонавтам для послеполетной реабилитации, равно числу тех суток, которые человек провел в состоянии невесомости.

Российские космонавты Прокопьев и Петелин не были разочарованы продлением миссии на МКС.

Фото и видео: YouTube / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина