Российские космонавты Прокопьев и Петелин не были разочарованы продлением миссии на МКС

Экипаж был готов оставаться на орбитальной станции столько, сколько потребуется.

Космонавты государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, чья миссия на Международной космической станции была продлена на полгода из-за нештатной ситуации с системой терморегуляции отечественного корабля "Союз МС-22", не оказались рассмотрены продлением своего визита на МКС. Соответствующее заявление специалисты сделали на пресс-конференции с журналистами. Мероприятие состоялось на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

Конечно, большой радости мы от этой ситуации мы не испытали, но и разочарования тоже не было. Мы все - профессионалы, и знали, что продление миссии нам по силам, так что плохо реагировать не приходилось. Было немного грустно, что не так быстро увидим свои семьи. Сергей Прокопьев, космонавт

Напомним, что абсолютный мировой рекорд по длительности одного космического полета принадлежит Валерию Полякову, который провел в космосе 437 суток. Эксперт добавил, что до такого показателя космонавтам оставалось всего два месяца. Дмитрий Петелин подчеркнул, что экипаж был готов продолжать миссию и дальше.

Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС.

Фото и видео: YouTube / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина