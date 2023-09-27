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Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС

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Внутри спускаемого аппарата находились два российских и один американский космонавты.

Спасатели извлекли экипаж корабля "Союз МС-23", вернувшийся с МКС. Об этом сообщает "РИА Новости" из Центра управления полетами (ЦУП).

Корабль отстыковался от МКС утром 27 сентября, а через несколько часов начал сход с орбиты. Внутри спускаемого аппарата находились российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франсиско Рубио. Их после приземления встретили медики, спасатели и другие специалисты.

Ранее мы сообщали, что трое членов экипажа корабля "Союз МС-24" перешли на МКС.

Видео: Роскосмос

Теги: мкс, союз мс-23, спасатели, экипаж
Категории: Лента новостей, Новости России,

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