Трое членов экипажа корабля "Союз МС-24" перешли на МКС

На орбитальную станцию также попал полезный груз.

Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина и командир отряда космонавтов государственной корпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О"Хара перешли с российского корабля "Союз МС-24" на борт Международной космической станции. Об этом сообщили журналисты, следившие за прямой трансляцией события. Известно, что новичков встретили соотечественники из РФ Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Константин Борисов, а также американцы Фрэнк Рубио и Жасмин Могбели, датский астронавт от ESA Андреас Могенсен и японский представитель от JAXA Сатоси Фурукава. Кроме членов экипажа МКС данный корабль доставил порядка 120 килограммов полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, рационы питания, личные вещи космонавтов.

Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" стартовала с территории космодрома "Байконур" в пятницу в 18:44 часов вечера по московсекому времени. Полет до МКС проходил по двухвитковой схеме. Эксперты замет или, что О"Хара вернется на планету весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия россиян Кононенко и Чуба продлится до сентября того же года, после чего они отправятся на землю на "Союзе МС-25".

"Прогресс МС-24" с едой, фигуркой пришельца и другими грузами пристыковался к МКС.

Фото и видео: Роскосмос