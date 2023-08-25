"Прогресс МС-24" с едой, фигуркой пришельца и другими грузами пристыковался к МКС

Причаливание проведено в автоматическом режиме.

Российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к служебному модулю "Звезда" отечественного сегмента Международной космической станции. Соответствующее заявление сделали представители государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что причаливание объекта происходило в автоматическом режиме. На борту орбитальной станции процесс контролировали космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, на Земле в это время работали специалисты Центра управления полетами (ЦУП).

Напомним, что "Прогресс МС-24" доставил на МКС около 2,5 тысяч килограммов грузов, среди которых около 500 килограммов - топливо для дозаправки. Также грузовик привез 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 килограммов различного оборудования и материалов.

Певец Лоза: Пересильд не летала в космос, потому что "Земля плоская".

Фото и видео: Роскосмос