Певец Лоза: Пересильд не летала в космос, потому что "Земля плоская"

Деятель культуры не верит в шарообразность Земли.

Российский певец Юрий Лоза, который является приверженцем теории о плоской Земле, заявил, что актриса Юлия Пересильд не летала на Международную космическую станцию и не находилась в космическом пространстве для съемок в фильме "Вызов". Такое заявление гость эфира на "Комсомольской правде" сделал в рамках программы "Настоящий Хит-Парад". Спикер считает, что версия о шарообразном планете не может быть верна. Он добавил, что поездки "в место, которое называют краем Земли, запрещены Международной конвенцией".

Напомним, что "Вызов" вышла в прокат 20 апреля. За две недели картина собрала более одного миллиарда рублей. Премьерные показы в российской столице состоялись в День космонавтики. Речь идет о первом проекте, который частично снимался в космосе. Известно, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. За это время группа снимала сцены операции. В отечественном прокате лента собрала 2 000 902 443 рубля.

Автор песни "Плот" Юрий Лоза выпустил новую композицию "Мадам".

Фото и видео: YouTube / Настоящий Хит-Парад