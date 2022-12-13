Автор песни "Плот" Юрий Лоза выпустил новую композицию "Мадам"

Услышать композицию можно на канале артиста на YouTube.

Автор песни "Плот", российский исполнитель Юрий Лоза выпустил композицию "Мадам". Послушать композицию можно на официальном YouTube-канале артиста. Создатель новинки подчеркнул, что в современном мире по-прежнему пишутся песни, однако показать их публике сейчас возможно только при помощи интернета. Он добавил, что такие площадки как телевидение и радиостанции "отданы молодым". Лоза пояснил, что эти артисты способны обеспечить рейтинг за счет массового сознания, трендам и стадного инстинкт слушателей.

Мужик сказал — мужик сделал. Вот новая песня. Юрий Лоза в Telegram-канале

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе.

Фото и видео: YouTube / Юрий Лоза