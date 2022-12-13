  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 0:17
116
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Автор песни "Плот" Юрий Лоза выпустил новую композицию "Мадам"

0 0

Услышать композицию можно на канале артиста на YouTube.

Автор песни "Плот", российский исполнитель Юрий Лоза выпустил композицию "Мадам". Послушать композицию можно на официальном YouTube-канале артиста. Создатель новинки подчеркнул, что в современном  мире по-прежнему пишутся песни, однако показать их публике сейчас возможно только при помощи интернета. Он добавил, что такие площадки как телевидение и радиостанции "отданы молодым". Лоза пояснил, что эти артисты способны обеспечить рейтинг за счет массового сознания, трендам и стадного инстинкт слушателей.

Мужик сказал — мужик сделал. Вот новая песня.

Юрий Лоза в Telegram-канале

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе.

Фото и видео: YouTube / Юрий Лоза

Теги: клип, мадам, песня, юрий лоза
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии