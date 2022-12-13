Кристалина Георгиева призвала как можно быстрее закончить военные действия в Европе.

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе. Соответствующее заявление директор-распорядитель Международного валютного фонда сделала в ходе выступления на Давосском экономическом форуме. По мнению эксперта, мирное урегулирование регионального конфликта станет прекрасной новостью для мировой экономической системы.

Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Кристалина Георгиева, глава МВФ

Кристалина Георгиева напомнила, что даже столетняя война закончилась за столом переговоров. Она призвала как можно скорее завершить конфликт, эту "ужасную войну" сейчас. В МВФ напомнили о том, что хотя политика разных стран может отличаться в высших коридорах, но если население страны подписывается под тем, что не соответствует их национальных интересам, то миру есть над чем задуматься.

МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики.

Фото и видео: YouTube / Reuters