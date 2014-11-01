Испытания системы воздушного запуска ракеты LauncherOne закончились неудачей в США

Об этом в Twitter написали представители компании Virgin Orbit.

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США. Об этом заявили представители компании в Twitter-аккаунте. Они заявили, что специалисты подтвердили штатный сброс с самолета Cosmic Girl. Однако в результате миссию пришлось завершить в самом начале полета.

Cosmic Girl и наш экипаж в безопасности и возвращаются на базу сотрудники Virgin Orbit

Напомним, что ракета-носитель LauncherOne создана для доставки малых спутников на низкие околоземные орбиты. Компания Virgin Orbit является частью корпорации британского предпринимателя Ричарда Бренсона Virgin Galactic. Ранее VG провела испытания ракеты SpaceShipTwo модели Unity, созданной для туристических целей.

"Союз-2.1б" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк.

Видео: Youtube/ KGET News