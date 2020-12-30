Virgin Galactic в третий раз успешно запустила корабль для космических туристов

Первых туристов планируется отправить в космос в 2021 году.

Компания Virgin Galactic провела в Соединенных Штатах третьи успешные испытания корабля для космических туристов Unity серии SpaceShipTwo. Об этом информирует пресс-служба компании.

Полет состоялся 22 марта. На борту корабля присутствовали два пилота. Испытания планировалось осуществить в феврале текущего года, но процесс был отложен из-за необходимости проведения ряда проверок.

Virgin Galactic сегодня совершила третий космический полет и первый полет с космодрома America в штате Нью-Мексико. Благодаря сегодняшнему полету Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с космодрома которого в космос отправились люди. из сообщения пресс-службы Virgin Galactic

Сообщается, что во время испытания были применены модернизированные средства управления полета. По завершении всех поставленных задач корабль успешно вернулся на Землю.

Отметим, компания Virgin Galactic планирует осуществлять коммерческие полеты туристов на высоту 100 километров на корабле SpaceShipTwo. Сообщается о 700 желающих осуществить это путешествие. Первый полет может состояться уже в 2021 году.

Ранее в США запустили в космос спутник раннего обнаружения баллистических ракет.

Видео: Youtube/CNET Highlights